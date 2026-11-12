Debatt | slöjförbud

Svenska kyrkan bör säga nej till slöjförbud

Är det inte märkligt att ta till argumentet om att kvinnor tvingas bära slöja för att införa ett nytt tvång: nämligen att kvinnor inte får bära slöja? skriver fyra kyrkomötesledamöter för De gröna i Svenska kyrkan, DGSK.