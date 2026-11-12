Debatt | slöjförbud
Svenska kyrkan bör säga nej till slöjförbud
Är det inte märkligt att ta till argumentet om att kvinnor tvingas bära slöja för att införa ett nytt tvång: nämligen att kvinnor inte får bära slöja? skriver fyra kyrkomötesledamöter för De gröna i Svenska kyrkan, DGSK.
Att rycka av slöjan genom tvång och förbud, däremot, blir bara kontraproduktivt, fördomsfullt och ett nytt övergrepp, skriver fyra kyrkomötesledamöter för De gröna i Svenska kyrkan, DGSK.
Nada Hanifah
Tyvärr förslår Samhälls- och Kulturutskottet avslag i kyrkomötet för De gröna i Svenska kyrkans (DGSK) motion 2026:24 om ”Personlig klädsel och religiös tillhörighetsmarkering”.