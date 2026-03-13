Debatt | vapen
Det är inte feghet eller brist på kärlek till sitt land att vägra bära vapen
Att ge sitt liv är inget främmande i kristen tro, men martyren ger sitt liv i den vapenlöse Kristus efterföljd, inte för staten med vapen i hand, skriver Emmanuel Bäckryd.
Att älska fienden kan omöjligt betyda att man dödar honom, skriver Emmanuel Bäckryd. Bilden: Statsminister Ulf Kristersson, Frankrikes utrikesminster Jean-Noël Barrot (t.v.) och utrikesminister Maria Malmer Stenergard (t.h.) bland stridsflygplanen på det franska hangarfartyget Charles De Gaulle, 27 februari 2026.
Johan Nilsson/TT & Linköpings universitet
Frågan om kärnvapen har på nytt aktualiserats i medierapporteringen i och med regeringens beslut att inleda dialog med Frankrike om fördjupat kärnvapensamarbete. Kan man tänka sig den här typen av vapen på svensk mark eller inte, och under vilka omständigheter?