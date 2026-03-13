Debatt | vapen

Det är inte feghet eller brist på kärlek till sitt land att vägra bära vapen

Att ge sitt liv är inget främmande i kristen tro, men martyren ger sitt liv i den vapenlöse Kristus efterföljd, inte för staten med vapen i hand, skriver Emmanuel Bäckryd.

Att älska fienden kan omöjligt betyda att man dödar honom, skriver Emmanuel Bäckryd. Bilden: Statsminister Ulf Kristersson, Frankrikes utrikesminster Jean-Noël Barrot (t.v.) och utrikesminister Maria Malmer Stenergard (t.h.) bland stridsflygplanen på det franska hangarfartyget Charles De Gaulle, 27 februari 2026.
Emmanuel Bäckryd Emmanuel Bäckryd Emmanuel Bäckryd församlingsledare i Ryttargårdskyrkan i Linköping
Publicerad Senast uppdaterad

Frågan om kärnvapen har på nytt aktualiserats i medierapporteringen i och med regeringens beslut att inleda dialog med Frankrike om fördjupat kärnvapensamarbete. Kan man tänka sig den här typen av vapen på svensk mark eller inte, och under vilka omständigheter?

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

krig kristen pacifism debatt

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning