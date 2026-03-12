Se upp för enkla förklaringar och konspirationsteorier

Så blir det möjligt att samtidigt kalla sig kristen och Israelvän, och ändå sprida högerextrem och antisemitisk retorik – utan att ens känna igen den, skriver Axel Otterberg. Bilden visar sanning som närskådad är lögn. Mohamed Nohassi

Ett fenomen som ofta ignoreras eller bortförklaras är hur vissa kristna miljöer blivit grogrund för antivaxrörelser, konspirationstänkande och högerextrem retorik utan att de själva förstår att det är just detta de sprider.