Debatt | Konspirationsteorier

Se upp för enkla förklaringar och konspirationsteorier

När kristendom reduceras till konspiration, rädsla och hat är det inte tron man försvarar utan den farliga ideologiska bubbla man fastnat i, skriver Axel Otterberg.

Sanning som närskådad är lögn. Infälld bild på debattören Axel Otterberg.
Så blir det möjligt att samtidigt kalla sig kristen och Israelvän, och ändå sprida högerextrem och antisemitisk retorik – utan att ens känna igen den, skriver Axel Otterberg. Bilden visar sanning som närskådad är lögn.
Axel Otterberg Axel Otterberg Axel Otterberg FIL KAND STATSVETENSKAP, STOCKHOLM
Publicerad

Ett fenomen som ofta ignoreras eller bortförklaras är hur vissa kristna miljöer blivit grogrund för antivaxrörelser, konspirationstänkande och högerextrem retorik utan att de själva förstår att det är just detta de sprider.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt antisemitism konspirationsteorier

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning