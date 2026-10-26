Debatt | Apostolisk lära
Vem har rätt att förändra den tro apostlarna gav oss?
Kyrkan fick inte uppdraget att avgöra vad apostlarna borde ha lärt. Hon fick uppdraget att bevara vad de faktiskt lärde, skriver Erik Gestrinius.
Om man litar på dessa kyrkofäders vittnesbörd om apostlarnas lära, varför bedömer man då deras vittnesbörd om kyrkans ämbeten och sakrament annorlunda? skriver Erik Gestrinius. Bilden: Mosaik av Titus och Paulus.
Jametlene Reskp
En församling kan grundas för att bevara apostlarnas tro. Men vad händer när nästa generation vill förändra tron? Vem avgör vad Kyrkan ska bevara?