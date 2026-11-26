Debatt | Ledare och styrelse
Kyrkans särskilda uppdrag minskar inte behovet av kompetent ledarskap
Verkligt ledarskap ger andra förtroende, tydliga befogenheter att springa med sina idéer och frihet att fatta beslut och pröva nya vägar, skriver Jan Liljero
I våra församlingar predikar vi gärna om Bibelns gestalter som vågade bryta upp och följa Guds kallelse. Men är vi själva beredda att bryta upp från det invanda och låta vårt ledarskap utvecklas? skriver Jan Liljero.
Jehyun Sung
Inom pingströrelsen talar vi gärna om förnyelse. Vi vill nå nya generationer, välkomna fler och se församlingen växa i tro och gemenskap. Men förnyelse kräver mer än visioner och andlig längtan. Den kräver också att församlingsledningar och styrelser utvecklar sitt ledarskap, är villiga att ändra på sitt arbetssätt och omsätter ambitionerna i handling.