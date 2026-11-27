Debatt | AI
AI förändrar redan människan – tänker kyrkan delta i samtalet?
Att kyrkomötet avslog motionen visar hur allvarligt man underskattar den förändring vi står inför, skriver Lennart Adell Kind, De Gröna i Svenska kyrkan.
Vad är en människa när maskiner kan efterlikna mänskligt språk, kreativitet och resonemang? skriver Lennart Adell Kind.
Privat & Salvador Rios
När kyrkomötet avslog vår motion om etisk AI-användning var huvudargumentet att frågan redan hanteras. Det låter betryggande. Men det visar också hur allvarligt man underskattar den förändring vi står inför.