Debatt | kristna förebilder
Jag är närmare Gud nu än när jag hyllades av kristna som Årets förebild
Att vara uppburen är alltid bara en enkelriktad gata. Du kommer aldrig komma fram. Du kommer alltid falla, sedan måste du vända om, skriver Marcus Birro.
Diplomet hänger fortfarande på väggen. Men det är som om namnet som står där har lösgjort sig från mig, skriver Marcus Birro. Bilden: Marcus Birro med diplomet Årets förebild 2013.
Erika Persson
År 2013 utsågs jag till ”Årets förebild” av tidningen Dagen. Det bjöds på tårta på redaktionen och jag fick ett fint diplom att hänga på väggen.