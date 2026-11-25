Debatt | våld mot kvinnor
Sverige måste göra mer för att stoppa våldet mot kvinnor
Stöd och skydd får inte bero på vilken kommun en kvinna råkar bo i, skriver Lisbeth Andersen och Christian Lerne, Frälsningsarmén.
För många kvinnor är vägen ut ur våld kantad av ekonomisk utsatthet, bostadsbrist och bristande samordning mellan samhällets aktörer, skriver Lisbeth Andersen och Christian Lerne, Frälsningsarmén.
TT Nyhetsbyrån, Frälsningsarmén
Sverige betraktas ofta som ett av världens mest jämställda länder. Ändå utsätts kvinnor och barn varje dag för våld i sina egna hem. Det visar att lagstiftning, kunskap och ambitioner inte räcker om de inte följs av tillräckliga resurser, samordning och förebyggande insatser.