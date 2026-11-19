Debatt | Apostolisk lära
Jag väljer att gräva där jag står – trots teologiska avgrundsdjup
Är lösningen att individer byter kyrka för att känna bättre teologisk samsyn? skriver Peter Tönnäng i en replik.
Om jag redan står i ett sammanhang där jag genom mitt arbete kan hjälpa människor utanför kyrkan att få en glimt av Jesu kärlek, är det då inte värt mitt teologiska samvetes kompromisser, skriver Peter Tönnäng.
Ahmed Kurt
Erik Gestrinius skriver i Dagen den 26 oktober förtjänstfullt om kongregationalismens utmaningar för svensk frikyrklighet och risken för att läror som apostlarna överlämnade åt oss med tiden förändras.