Debatt | Israelkritik från kyrkhåll
De 70 kyrkliga debattörerna talar om ett men tiger om annat
Att inte terrorstämplade Hamas obestridliga ansvar för Gazakriget och det palestinska folkets svåra lidande föranleder några som helst krav från artikelförfattarna, är med förlov sagt anmärkningsvärt, skriver Lars Adaktusson, KD.
I uppenbar avsikt att bestraffa Israel handlar det bland annat om att avbryta militärt samarbete, förbjuda finansiellt stöd och pressa israelerna att följa folkrätten. Således åtgärder riktade enbart mot Israel, skriver Lars Adaktusson.
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Självklart är det fritt fram att ifrågasätta regeringen i Israel. I landets inrikespolitiska debatt är såväl krigföringen i Gaza som bosättarvåldet på Västbanken och Israels försämrade anseende i omvärlden ständigt föremål för kritik. För premiärminister Benjamin Netanyahu och de senaste årens regeringskoalition, bland annat bestående av två extrempartier, finns ingen pardon från oppositionen.