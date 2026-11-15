Debatt | Israelkritik från kyrkhåll

De 70 kyrkliga debattörerna talar om ett men tiger om annat

Att inte terrorstämplade Hamas obestridliga ansvar för Gazakriget och det palestinska folkets svåra lidande föranleder några som helst krav från artikel­författarna, är med förlov sagt anmärkningsvärt, skriver Lars Adaktusson, KD.