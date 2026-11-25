Debatt | Ai och människan
När AI ersätter mänsklig kreativitet har det gått för långt
Vem är egentligen upphovsman till detta ”nya” som skapats av redan befintliga verk? skriver Nils Klintvik Olofsson.
Hantverk frodas inte av AI:s utveckling, tvärtom: konsten lider, skriver Nils Klintvik Olofsson. På bild: Belarusisk katolsk kyrka välsignar en AI-genererad ikon föreställande Carlo Acutis, en italiensk tonåring som kanoniserades 2025.
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När man träder in i en äldre kyrksal omges man omedelbart av konstverk som är alltifrån 50, 100 till ibland 1000 år gamla. Hantverk, konst och skapelser gjorda för att hylla, hedra och förgylla skapelsen – och allt skapat av människohand.