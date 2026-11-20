Debatt | Domssöndagen
Vågar kyrkan fortfarande tala om risken att gå förlorad?
Att förklara synden och dess dödliga konsekvenser är det svåra, och det måste göras med finess och stor känslighet, men klart och tydligt, skriver Peter Plars.
Kyrkan är inte "en fin möjlighet" – den har ett livsviktigt budskap, skriver Peter Plars.
Privat, Jametlene Reskp
Domssöndagen närmar sig och frågan är om Bibelns och Jesu allvarliga ord om evigheten får den plats de bör i våra kyrkor. Allt mer sällan hörs predikningar om synd, dom och risken att gå förlorad. Guds kärlek och nåd är självklara teman i kyrkans förkunnelse, men varför talar vi så sällan om domens allvar och behovet av omvändelse?