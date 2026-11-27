Debatt | Gudsbild
Varför väcker bilder av Gud som kvinna starka reaktioner?
Våra gudsbilder kan bli avgudar. Som när de används för att befästa patriarkala strukturer eller när den begränsar vår förståelse av Gud, skriver Sara Forslund.
Om Jesus liknar sig själv vid en hönsmamma behöver vi fråga vad det betyder för kyrkan, skriver Sara Forslund.
Privat & Simon Reza
Hur påverkar våra bilder av Gud tron vi förkunnar och vår syn på människan? Vi talar ofta om Gud som Fader, kung, herde och härskare. Det är bibliska bilder med självklar plats i traditionen. Men Bibeln rymmer också andra: Gud som barnmorska (Ps 22:10–11), födande kvinna (Jes 42:14) och ammande och tröstande mor (Jes 49:15, 66:9–13).