Debatt | Israelkritik från kyrkhåll

Lars Adaktusson duckar för våra frågor om Sveriges Israelpolitik

Hur ska Sverige säkerställa att våra ekonomiska och politiska förbindelser inte bidrar till Israels olagliga ockupation? skriver 24 kristna profiler, bland annat tre föredetta ärkebiskopar, i en replik.