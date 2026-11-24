Debatt | Israelkritik från kyrkhåll
Lars Adaktusson duckar för våra frågor om Sveriges Israelpolitik
Hur ska Sverige säkerställa att våra ekonomiska och politiska förbindelser inte bidrar till Israels olagliga ockupation? skriver 24 kristna profiler, bland annat tre föredetta ärkebiskopar, i en replik.
Adaktusson skriver att vi vill ”förbjuda finansiellt stöd”, men utelämnar den avgörande preciseringen: till illegala bosättningar, skriver 24 kristna profiler.
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I Dagens Nyheter den 7 november uppmanade flera av oss den svenska regeringen att agera för att folkrätten ska respekteras, att den olagliga israeliska ockupationen ska upphöra och att humanitär hjälp ska nå fram till civilbefolkningen i Gaza. I sin replik i Dagen den 15 november menar Lars Adaktusson (KD) att våra krav är ensidiga eftersom de riktas mot Israel, men inte mot Hamas.