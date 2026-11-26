Debatt | Demokrati
Upprop till Sveriges nästa regering: Tilliten mellan staten och olika grupper i samhället måste stärkas
När muslimska organisationer misstänkliggörs och arbetet för människor på flykt försvåras, försvagas också demokratin, skriver svenska medlemmar i A World of Neighbours.
Tillit växer när människor känner till sina rättigheter, möts över gruppgränser och har skäl att lita på samhällets institutioner, skriver debattörerna.
Muslimska och kristna organisationer står tillsammans bakom ett upprop till Sveriges nästa regering. Vi vill att regeringen ska värna civilsamhällets självständighet och allas lika rätt att höra till. När muslimska organisationer misstänkliggörs och arbetet för människor på flykt försvåras, försvagas också demokratin.