Debatt | Medlemsdemokrati
Ett Lex Viås behövs efter kyrkobranden
Medlemmarna i Sjösås har varken informerats eller fått vara delaktiga i besluten om vad som ska ersätta kyrkan, skriver sex församlingsmedlemmar.
Varför vill kyrkan inte använda hela försäkringssumman och skapa möjligheter för verksamheten att förnyas i en mindre och mer funktionell byggnad? skriver sex församlingsmedlemmar.
André Larsson/TT/TT NYHETSBYRÅN
När en kyrka brinner ner drabbas församlingen och alla som har en relation till kyrkan och kyrkogården av stor sorg och tomhet. Viås kyrka i Sjösås församling reste sig över bygden som ett landmärke och utgjorde under mer än hundra år ett tryggt ankare vid livets viktiga händelser och prövningar. Det ankaret är nu borta.