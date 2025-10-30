Allt är fel – och det är meningen

Allt är fel Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: Från 15 år

Från 15 år Antal spelare: 2–6

2–6 Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: ALF

ALF Genre: Frågesport

Allt är fel är frågesport för vuxna med lekfull poängräkning. Här ska du ”simma” dig fram så fort som möjligt i spelbassängen, med badringen som hjälp. Frågekorten har kluriga flervalsfrågor i blandade kategorier, där det unika är att rätt svar inte alltid finns med.

Om du litar på dig själv och törs gissa på att ”allt är fel”, får du flytta fram fler steg. Kan du dessutom det rätta svaret har du chansen att ta dig ännu snabbare i mål. Men det gäller att vara säker – chansar du för högt ryker poängen.

Spelet är från 15 år, och vår testspelande 17-åring tyckte att många frågor var kluriga. Ett sällskapsspel som passar äldre ungdomar och vuxna, med en kul twist på klassisk frågesport.