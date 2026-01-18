Kultur
Fotograf närstuderar hur dopgravar byggs och blir till
Carl Johan Erikson aktuell med ny fotobok – ”mitt språk är bilderna”
I en fabrik i Taylorsville, North Carolina, tillverkas dopgravar i glasfiber. När dopgraven fått sin form måste kanterna snyggas till. De skärs rena manuellt.
Carl Johan Erikson
I Taylorsville, North Carolina, ligger en fabrik som tillverkar dopgravar i glasfiber. Dit åkte svenske fotografen Carl Johan Erikson för att med kamerans hjälp fortsätta utforska mötet mellan det synliga och det osynliga i samband med en människas dop. Resultatet blev en fotobok som är ett projekt där konst och terapi smälter samman.