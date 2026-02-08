Kultur
Festivalen Light the Dark vill samla den kristna hårdrocksfamiljen
Rickard Bransell: Vi vill mixa gamla klassiska band med nya unga så att vi inte bara blir en nostalgifestival
Makarna Les & Joyce Carlsen från USA medverkar på kristna hårdrocksfestivalen Light the Dark i Norrköping i mars 2026. Les Carlsen har bland annat varit sångare i gruppen Bloodgood.
Pressbild
Från stigande stjärna på den brittiska hårdrockshimlen till lokala festivaldebutanter i tonåren. Där har ni spännvidden när den kristna hårdrocksfestivalen Light the Dark för andra gången gör sig redo att ta emot alla som älskar råa riff och volym som känns i hela kroppen.