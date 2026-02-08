Få ord om Gud i ärkebiskopens fastebok

Ärkebiskopens fastebok: Stigminnen Författare: Mattias Klum

Mattias Klum Förlag: Verbum (91 sidor)

Genre: Livsfrågor

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord …” I Stigminnen av Mattias Klum möter vi skapelsen i ord och bild. Och visst pekar det tydligt mot Gud. Även om det inte ordas så mycket om det.

Svenska kyrkans fastebok 2026 – den 14 i ordningen – med förord av ärkebiskop Martin Modeus handlar om skapelsen. Vi får en vandring med Mattias Klum som berättar om vår gemensamma, obeskrivligt vackra, men också hotade, värld.

Om vår tids miljöhot konstaterar Klum naket att “Livet kommer att anpassa sig. Frågan är om det blir i en värld där vi människor kan, eller ens vill, leva.”

Läsaren slår följe med världsfotografen och får dela hans bilder, minnen, nyfikenhet och förundran över skapelsen. Det finns en samhörighet i livets skönhet, och bräcklighet. Om vår tids miljöhot konstaterar Klum naket att ”Livet kommer att anpassa sig. Frågan är om det blir i en värld där vi människor kan, eller ens vill, leva.”

Verbum har producerat en vacker liten bok i fastans lila färg och med orange läsband. En tänkvärd personlig och vacker skildring. Avsändaren, ärkebiskopen, är själv hängiven amatörfotograf och har sagt att han använder bilder som verktyg för att förmedla andlighet och koppla ihop livet.

Klum ansluter i högsta grad och delar lågmält, men innerligt, sina upplevelser och i ord och bild. Frågan om tro tar han upp med små bokstäver. Religion är kanske ”en väv av berättelser, ritualer och drömmar som binder människan till det hon anar men inte kan bevisa eller förstå.”