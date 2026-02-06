"Jag vill inte ha en präst eller pastor som skrollar bort sin tid. Eller som hämtar inspiration till en predikan i en reel, för att framstå som aktuell", skriver Malina Abrahamsson. Camilo Jimenez

Jag har upptäckt en ny favorit­författare. Christian Kracht! Visserligen har jag bara läst hans bok ”Air”, men den var något alldeles särskilt. På mitt Instagramkonto skrev jag ett inlägg om den boken. Någon timme senare fick jag en notis: mr.christiankracht har gillat ditt foto.