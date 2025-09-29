Allt oftare efterfrågas gemensamma svenska värderingar – värderingar som sägs kunna skapa samhörighet. Men detta sker alltid på bekostnad av mångfalden, menar Fredrik Wenell. Bilden visar svenska fasadflaggor vaja i ett radhusområde i Enköping. Fredrik Sandberg/TT

Dokumentären Kiss the Future – Sarajevo and U2 rörde mig till tårar. Den visar att motståndshandlingar som lek, bröllop, dans och rock’n’roll till slut var en starkare kraft för att åstadkomma fred. Bomberna slutade såklart inte falla. Krypskyttarna upphörde inte heller med sitt urskillningslösa skjutande mot värnlösa offer. Människor fortsatte att dö. Men leken, musiken och dansen förlorade aldrig sin makt över människors hjärtan, och det blev grunden för den försoning som började gro när striderna upphört.