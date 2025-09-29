Kultur | Kulturessä
Allt oftare efterfrågas gemensamma svenska värderingar – värderingar som sägs kunna skapa samhörighet. Men detta sker alltid på bekostnad av mångfalden, menar Fredrik Wenell. Bilden visar svenska fasadflaggor vaja i ett radhusområde i Enköping.
Fredrik Sandberg/TT
Fredrik Wenell:
Det som kan förvandla vårt samhället är nåd – inte ”gemensamma svenska värderingar”
”Jesus politik handlar inte om att tvinga människor till underkastelse, utan om att möta dem som är annorlunda på ett annat sätt”, skriver Fredrik Wenell
Dokumentären Kiss
the Future – Sarajevo and U2 rörde mig till tårar. Den visar att
motståndshandlingar som lek, bröllop, dans och rock’n’roll till slut var en
starkare kraft för att åstadkomma fred. Bomberna slutade såklart inte falla.
Krypskyttarna upphörde inte heller med sitt urskillningslösa skjutande mot
värnlösa offer. Människor fortsatte att dö. Men leken, musiken och dansen
förlorade aldrig sin makt över människors hjärtan, och det blev grunden för den
försoning som började gro när striderna upphört.