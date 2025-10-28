När kyrkans företrädare varje år går ut och stämplar Halloween som okyrkligt och farligt, ser jag skam i barnens ögon. Unsplash+

Jag ser framför mig en tonåring i församlingshemmet en kulen oktoberafton. Hon vrider sina händer och vågar knappt möta min blick. Med låg röst erkänner hon att hon älskar Halloween – att hon redan valt ut kostym och längtar efter bus eller godis – men att hon skäms. I kyrkan har hon ju hört att Halloween är fel, kanske rentav något mörkt man bör akta sig för.