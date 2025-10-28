Kultur | Kulturessä
När kyrkans företrädare varje år går ut och stämplar Halloween som okyrkligt och farligt, ser jag skam i barnens ögon.
Gabriel Barsawme:
Några häxdräkter och plastspöken kommer inte kunna rycka våra unga ur Guds hand
Ska vi vara rädda för Halloween? Den frågan dyker upp gång på gång, skriver prästen och teologie doktorn Gabriel Barsawme i en essä.
Jag ser framför mig en tonåring i församlingshemmet en kulen oktoberafton. Hon vrider sina händer och vågar knappt möta min blick. Med låg röst erkänner hon att hon älskar Halloween – att hon redan valt ut kostym och längtar efter bus eller godis – men att hon skäms. I kyrkan har hon ju hört att Halloween är fel, kanske rentav något mörkt man bör akta sig för.