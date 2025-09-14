Kultur

Kirk Franklin får med sig hela svenska publiken

Oemotståndlig energi när världsartisten höll konsert och gudstjänst på samma gång i Stockholm

Kirk Franklin är på Europaturné och spelade med sitt band i Filadelfiakyrkan, Stockholm, lördag den 13 september.
Urban Thoms
reporter
Publicerad Senast uppdaterad

På slaget 20.30 dansar Kirk Franklin virvlande in på Filadelfiakyrkan i Stockholms estrad klädd i helsvart och ett glimrande leende. Han har precis inlett kvällens uppdrag: Att ge publiken en gospelupplevelse som de sent ska glömma.

kultur

