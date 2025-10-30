Nytt favoritspel som åker fram redan före frukost

Flip 7 Betyg: 4,5 av 5

Ålder: Från 8 år

Antal spelare: 2–8 spelare

Speltid: 20 minuter

Förlag: The OP games/Asmodee Nordics

Genre: Kortspel/Familjespel

Det är inte så många sällskapsspel som plockas fram till och med innan skolan startar en vanlig vardag! Men det här spelet blev en självklar familjefavorit på en gång.

Flip 7 är ett kortspel som är enkelt att lära sig. Tur spelar större roll än skicklighet, så alla spelar på lika villkor, oavsett ålder. Det går också att vara många, vilket gör att det är roligt att spela tillsammans med gäster och kompisar.

På din tur drar du kort med olika siffror, och det gäller att stoppa i tid för att få poäng. Får du däremot en siffra du redan har, åker du ut den omgången – så lite taktik är det ändå.

Ett spel som skänker glädje till barn likaväl som till vuxna!