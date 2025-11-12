Kultur

Serien The Chosen in i Guinness rekordbok

Succéserien om Jesu liv är världens mest översatta streamingserie  

"The Chosen" har översatts till 86 olika språk, vilket är världsrekord. Målet är dock att serien ska översättas till 600 språk.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

Tv-serien The Chosen har slagit världsrekord. Ingen streamad serie har någonsin tidigare översatts till lika många språk, och därigenom fått lika stor spridning över världen. Nyligen mottog regissören Dallas Jenkins diplomet av Guinness World Records representant.

