Kultur | Mitt bokliv
Tomas Sjödin: Jag var ingen läsare som barn
Författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”
”Som tonåring var jag mer intresserad av cyklar, mopeder och annat som man kunde plocka isär och skruva ihop, än av böcker”, säger Tomas Sjödin.
Rickard L. Eriksson
Tomas Sjödin är pensionerad pingstpastor och författare till ett flertal böcker. Hans bok Det händer när du vilar ges inom kort ut i USA och Storbritannien. I serien ”Mitt bokliv” berättar han vilken bok han läst tio gånger och vem som fick honom att bli litteraturintresserad.