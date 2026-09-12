Kultur | Mitt bokliv

Tomas Sjödin: Jag var ingen läsare som barn

Författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”

”Som tonåring var jag mer intresserad av cyklar, mopeder och annat som man kunde plocka isär och skruva ihop, än av böcker”, säger Tomas Sjödin.
Malina Abrahamsson Reporter
Publicerad

Tomas Sjödin är pensionerad pingstpastor och författare till ett flertal böcker. Hans bok Det händer när du vilar ges inom kort ut i USA och Storbritannien. I serien ”Mitt bokliv” berättar han vilken bok han läst tio gånger och vem som fick honom att bli litteraturintresserad. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

böcker artikelserie - mitt bokliv kultur tomas sjödin

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning