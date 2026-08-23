Extrapersonal på Linda Hammars begravning i Köpings kyrka

Linda Hammar blev känd för svenska folket genom tv-programmet ”I en annan del av Köping”. Pär Bäckstrand/TV4.

Linda Hammars bror, tv-personligheten Filip Hammar, har utlyst att alla som vill är välkomna • Pastoratet säger sig vara redo

När tv-profilen Linda Hammar ska begravas nästa vecka, väntas mycket folk komma för att ta ett sista farväl. Personalen i Köpings pastorat säger sig vara väl förberedda.

Måndagen den 3 augusti dog Linda Hammar, 53 år gammal, i sviterna av en cancersjukdom. Linda blev folkkär genom tv-programmet I en annan del av Köping, som skildrar livet på ett gruppboende för människor med intellektuell funktionsnedsättning.

Filip Hammar. Jonas Ekströmer/TT

Hennes bror Filip Hammar, som genom åren medverkat i en rad tv-program tillsammans med parhästen Fredrik Wikingsson, har välkomnat alla som vill att delta vid systerns begravnings­gudstjänst.

– Det här säger jag för att jag vet att hon skulle vilja det. Är det någon som vill komma så är dörrarna öppna för vem som helst som vill hedra min systers minne. Hon gjorde ett avtryck får man lov att säga, sa Filip Hammar i sin och Fredrik Wikingssons podcast.

Beredda på mycket folk

Denna välkomnande gest har kyrkoherden i Köpings pastorat, Johan Linnman, kommenterat.

Vi vet om att han har uttryckt sig så och har ökat beredskapen, så vi har fler anställda i tjänst än vi brukar ha. Johan Linnman, kyrkoherde

– Vi vet om att han har uttryckt sig så och har ökat beredskapen, så vi har fler anställda i tjänst än vi brukar ha. Både präster, diakoner och vaktmästare, säger Johan Linnman till lokaltidningen Magazin24.

Någon storbildsskärm utanför kyrkan – i likhet med när Sven-Göran Eriksson begravdes i Värmland 2024 – blir det dock inte, säger Johan Linnman.

– Några sådana planer har vi inte, men vi hoppas förstås att alla får plats. Ett tips är att komma i god tid, säger han.

Signaturmelodin i gospeltappning

Begravningen av Linda Hammar äger rum i Köpings kyrka den 24 augusti klockan 13.30. Prästen Kristina Hyse leder begravningsgudstjänsten och Lina Adolphson är kantor. Lina Adolphson var också körledare för gospelkören Up to you, där Linda Hammar var med och sjöng.

– Vi hade en kör med väldigt många olika sorters människor, vilket är helt underbart. Folk blommade ut mer och mer i sina personligheter av att Linda spred den här öppenheten, säger Lina Adolphson till Kyrkans tidning.

På begravningen kommer bland annat några körmedlemmar att framföra Make your own kind of music, som var signaturmelodin till En annan del av Köping.

– Vi ska göra så vackert vi kan, säger Lina Adolphson till Kyrkans tidning.







