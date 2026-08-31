Kultur | Kulturessä
”Möjligheten att välja tro och leva i enlighet med den är faktiskt helt grundläggande och en förutsättning för att en väckelseskristen tro över huvud taget ska kunna existera”, skriver Fredrik Wenell i sin kulturessä om liberalismen.
Jonathan Newton
Fredrik Wenell:
Därför behöver väckelsekristna liberalismen
Den ideologiska grunden är den enda som i ett pluralistiskt samhälle på allvar kan hysa sådana som mig
Jag hyser den bestämda uppfattningen att staten bör byggas på en liberal ideologi. Den ideologiska grunden är den enda som i ett pluralistiskt samhälle på allvar kan hysa sådana som mig. För en väckelseskristen människa som mig är det snarast en förutsättning.