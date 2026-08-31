Kultur | Kulturessä

”Möjligheten att välja tro och leva i enlighet med den är faktiskt helt grundläggande och en förutsättning för att en väckelseskristen tro över huvud taget ska kunna existera”, skriver Fredrik Wenell i sin kulturessä om liberalismen. Jonathan Newton

Fredrik Wenell:

Därför behöver väckelsekristna liberalismen

Den ideologiska grunden är den enda som i ett pluralistiskt samhälle på allvar kan hysa sådana som mig