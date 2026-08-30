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Åsne Seierstad skildrar rysk vardag under kriget med bravur

Malina Abrahamsson tipsar om det bästa hon läst på sistone

”Seierstads ambition är att skildra hur den ryska befolkningen lever sina vardagsliv, mitt i en tid av politisk åtstramning. Och hon gör det med bravur!”, skriver Malina Abrahamsson.
Malina Abrahamsson Reporter
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I sommar tog jag mig äntligen tid att läsa tre tegelstenar som stått i bokhyllan ett tag: Frihet av Jonathan Franzen, De fattiga i Łódź av Steve Sem-Sandberg och Ofred av Åsne Seierstad. Alla tre var fantastiska!

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