Kultur | Kulturpanelen
Åsne Seierstad skildrar rysk vardag under kriget med bravur
Malina Abrahamsson tipsar om det bästa hon läst på sistone
”Seierstads ambition är att skildra hur den ryska befolkningen lever sina vardagsliv, mitt i en tid av politisk åtstramning. Och hon gör det med bravur!”, skriver Malina Abrahamsson.
Henrik Montgomery/ TT
I sommar tog jag mig äntligen tid att läsa tre tegelstenar som stått i bokhyllan ett tag: Frihet av Jonathan Franzen, De fattiga i Łódź av Steve Sem-Sandberg och Ofred av Åsne Seierstad. Alla tre var fantastiska!