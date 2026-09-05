Kultur | Mitt bokliv

Magnus Malm: Jag undviker skönlitteratur

Retreatledaren och författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”

Magnus Malm i 'Mitt bokliv'
”En god bok skickar in en människa i erfarenhet, den gör någonting med oss. Och det är egentligen den typen av böcker som jag själv skulle vilja skriva”, säger Magnus Malm.
Malina Abrahamsson Reporter
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Magnus Malm är retreatledare och författare till ett flertal böcker. Nu är han aktuell med återutgivningen av Vägvisare och Ett hjärta större än världen (Vildhonung förlag). I serien ”Mitt bokliv” berättar han om varför han inte läste ungdomsromaner och vilken genre som är "den ultimata litterära formen".

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