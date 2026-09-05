Kultur | Mitt bokliv
Magnus Malm: Jag undviker skönlitteratur
Retreatledaren och författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”
”En god bok skickar in en människa i erfarenhet, den gör någonting med oss. Och det är egentligen den typen av böcker som jag själv skulle vilja skriva”, säger Magnus Malm.
Christer Brosché
Magnus Malm är retreatledare och författare till ett flertal böcker. Nu är han aktuell med återutgivningen av Vägvisare och Ett hjärta större än världen (Vildhonung förlag). I serien ”Mitt bokliv” berättar han om varför han inte läste ungdomsromaner och vilken genre som är "den ultimata litterära formen".