Kultur | Krönika
Både artister och vänner uppträdde under kvällen på Carolas 60-årsfest som hölls på Södra teatern i Stockholm.
Josefin Lilja
Josefin Lilja:
Carolas 60-årsfest mer ekumenisk än en kristen konferens
Artisten lyckas som få andra samla människor med totalt olika livsåskådningar
När Carola Häggkvist fyllde 60 år den 8 september valde hon att slå "femton flugor i en smäll" som hon själv uttryckte det. Inte bara höll hon kalas för familj och vänner, utan hade även samtidigt release för den självbiografiska boken Jag är Carola, dit media var välkomna. Utöver detta bjöd hon på stor konsert, musikalisk andakt, mat och dans. Allt på samma kväll!