Kultur | Krönika

Både artister och vänner uppträdde under kvällen på Carolas 60-årsfest som hölls på Södra teatern i Stockholm.

Josefin Lilja:
Carolas 60-årsfest mer ekumenisk än en kristen konferens 

Artisten lyckas som få andra samla människor med totalt olika livsåskådningar

Publicerad

När Carola Häggkvist fyllde 60 år den 8 september valde hon att slå "femton flugor i en smäll" som hon själv uttryckte det. Inte bara höll hon kalas för familj och vänner, utan hade även samtidigt release för den självbiografiska boken Jag är Carola, dit media var välkomna. Utöver detta bjöd hon på stor konsert, musikalisk andakt, mat och dans. Allt på samma kväll!

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kulturkrönika kultur artist musik krönikor carola häggkvist

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning