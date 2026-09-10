Kultur | Krönika

Både artister och vänner uppträdde under kvällen på Carolas 60-årsfest som hölls på Södra teatern i Stockholm. Josefin Lilja

Josefin Lilja:

Carolas 60-årsfest mer ekumenisk än en kristen konferens

Artisten lyckas som få andra samla människor med totalt olika livsåskådningar