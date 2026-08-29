Kultur | Mitt bokliv

Peter Halldorf: Jag har aldrig betraktat mig som författare

Svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”

"Efter tre sidor vet man om en bok är värd att läsa", säger Peter Halldorf.
Malina Abrahamsson Reporter
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Peter Halldorf är redaktör för tidskriften Pilgrim och författare till ett flertal böcker, nu aktuell med När dina ord öppnar sig ger de ljus – Homilier för vardagsmässan under ett kyrkoår som utkommer i oktober på Verbum förlag. I serien ”Mitt bokliv” berättar han om en "episk" ljudboksupplevelse och varför han då och då läser böcker om fåglar. 

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