Kultur | Mitt bokliv
Peter Halldorf: Jag har aldrig betraktat mig som författare
Svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”
"Efter tre sidor vet man om en bok är värd att läsa", säger Peter Halldorf.
Kristoffer Lignell
Peter Halldorf är redaktör för tidskriften Pilgrim och författare till ett flertal böcker, nu aktuell med När dina ord öppnar sig ger de ljus – Homilier för vardagsmässan under ett kyrkoår som utkommer i oktober på Verbum förlag. I serien ”Mitt bokliv” berättar han om en "episk" ljudboksupplevelse och varför han då och då läser böcker om fåglar.