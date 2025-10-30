Utmana din bokälskande kompis i quiz

BokQuiz – 250 frågor bara om böcker Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: Från 15 år

Från 15 år Antal spelare: Minst 2

Minst 2 Speltid: 10 minuter

Förlag: Nicotext

Nicotext Genre: Frågesport

Den största utmaningen med att göra ett frågespel måste vara att lägga sig på rätt nivå. Spelet blir nämligen tråkigt både om frågorna är för enkla och om de är för svåra. Det gäller att hitta den perfekta balansen. Och det tycker jag att BokQuiz från Nicotext har lyckats med.

Spelet riktar sig till ”bokälskare”, vilket man får förmoda innebär att spelarna förväntas ha viss grundkunskap om litteratur. Till sin struktur är spelet det enklast möjliga: en kortlek med fem frågor på varje kort. Spelarna turas om att ställa frågorna till varandra och får poäng när de svarar rätt.

Frågorna spänner brett över litteraturområdet; högt och lågt, klassiker och samtida romaner. Här finns Camilla Läckberg likväl som Fjodor Dostojevskij, Omgiven av idioter likväl som En världsomsegling under havet. Frågorna handlar om författare, titlar, karaktärer, kända citat och böcker som blivit film. Och som tur är: Inga årtal.

BokQuiz är ett lättsamt sällskapsspel som passar extra bra i bokklubben. Däremot har spelet inte så lång livslängd; när du tagit dig igenom de 50 korten är du troligen inte så sugen på att spela igen.