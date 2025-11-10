”När jag berättar att jag är förlovad och ska gifta mig i maj nästa år möts jag oftast av glädje, kramar och välsignelser, men ibland också av höjda ögonbryn: ’Du är ju bara nitton!’”, skriver Vera Svensson. Jeremy Wong

Jag sitter i soffan och funderar på var jag ska börja. Blicken fastnar på mitt vänstra ringfinger och tankarna börjar vandra bakåt i tiden: lilla Vera sitter onödigt nära tv:n och tittar mycket uppmärksamt på Let's Dance. Programmet vet hon inget om, men klänningarna - de vill hon ha varenda en. Hon vill dansa som en prinsessa, sjunga och gå på bal. Framför allt drömmer hon om ögonblicket då hon möter sin drömprins, när gnistorna tänds och magen fylls av fjärilar. (Ja, jag älskar fortfarande klyschig romantik).