Caroline avbröt präststudierna för att bli trollkonstnär: Jag fick stöd från vännerna i kyrkan

Trollkonstnären Caroline Ravn, 35, insåg efter fem års präststudier att prästyrket inte var rätt för henne • ”Jag kommer nog tillbaka till kyrkan någon dag – jag vet bara inte hur eller när”

Caroline Ravn, trollkonstnär som tidigare läste till präst.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Konfirmationslägret på missionsbåten Elida blev omvälvande för Caroline Ravn, 35. Länge läste hon till präst, men gick sedan ”all in” i underhållningsbranschen. 

