Livsstil

Alexander Rybak: Jag känner mig älskad av Gud

Tron har alltid varit en naturlig del av slagerstjärnans liv – och den fördjupades när han började be på sitt eget sätt

Alexander Rybak har en kristen tro sedan barndomen. Han ber fortfarande till Gud varje kväll.
Alf Kjetil Walgermo Reporter, Vårt Land
Publicerad

2009 vann Alexander Rybak Eurovision Song Contest med låten ”Fairytale”. Nu tävlar han igen i Norges motsvarighet till Melodi­festivalen. Dagens norska syster­tidning Vårt Land har mött honom i en öppenhjärtig intervju om gudstron som burit genom både med- och motgångar.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

vittnesbörd livsstil norge alexander rybak melodifestivalen

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning