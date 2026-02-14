Livsstil
Alexander Rybak: Jag känner mig älskad av Gud
Tron har alltid varit en naturlig del av slagerstjärnans liv – och den fördjupades när han började be på sitt eget sätt
Alexander Rybak har en kristen tro sedan barndomen. Han ber fortfarande till Gud varje kväll.
Erlend Berge
2009 vann Alexander Rybak Eurovision Song Contest med låten ”Fairytale”. Nu tävlar han igen i Norges motsvarighet till Melodifestivalen. Dagens norska systertidning Vårt Land har mött honom i en öppenhjärtig intervju om gudstron som burit genom både med- och motgångar.