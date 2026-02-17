Livsstil
Pingstpastorn Mark hörde röster i huvudet – "Jag var en man var rädd för"
Mark Cronin, var kriminell och missbrukare hela barn- och ungdomstiden: Stal en bibel från lokala kyrkan, läste men gav upp och brände den • "Sedan kom rösten tillbaka och sa till mig att läsa om Jesus igen, det blev min vändpunkt"
Mark Cronin är uppvuxen i England, har levt som missionär i Östafrika och bor nu med sin familj i Skellefteå.
Privat
När Mark Cronin var 19 år bestod hans liv av tunga droger och tvångsinläggningar på psykiatrisk avdelning. I huvudet malde ständigt två röster som han inte blev kvitt. I dag är han pastor i pingstkyrkan i Skellefteå, med en helt annan röst att följa.