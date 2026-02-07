I den svenska almanackan har den 2 februari namnet kyndelsmässodagen. Då har det gått 40 dagar sen juldagen. Enligt den judiska lagen skulle ett nyfött barn just den fyrtionde dagen efter födelsen bäras fram i templet. Det handlade om tanken att födelsen innebar en rituell orenhet och nu skulle det hävas genom ett offer. Helst av ett lamm, men för den fattige var det godkänt att offra en duva. Josef och Maria var fattiga.