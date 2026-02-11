Livsstil

Lisbeth, 79, jobbar på tandvårdsklinik, joggar och åker skidor

Lisbeth Jägerskog skulle gått i pension 2011 – ”Hade aldrig kunnat föreställa mig att jag fortfarande skulle promenera ner till kliniken”

Lisbeth Jägerskog har fortsatt jobba på tandvårdskliniken i Nykvarn långt efter det att pensionsåldern passerats.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

Lisbeth Jägerskog har svårt att förstå att hon i år fyller 80 år – och det har hennes omgivning också. Hon både joggar och åker skidor och jobbar dessutom extra på en tandvårdsklinik.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

åldrande sport södertälje ålderism nykvarn livsstil

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning