Livsstil
Lisbeth, 79, jobbar på tandvårdsklinik, joggar och åker skidor
Lisbeth Jägerskog skulle gått i pension 2011 – ”Hade aldrig kunnat föreställa mig att jag fortfarande skulle promenera ner till kliniken”
Lisbeth Jägerskog har fortsatt jobba på tandvårdskliniken i Nykvarn långt efter det att pensionsåldern passerats.
Bengt Jägerskog
Lisbeth Jägerskog har svårt att förstå att hon i år fyller 80 år – och det har hennes omgivning också. Hon både joggar och åker skidor och jobbar dessutom extra på en tandvårdsklinik.