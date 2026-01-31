Det är en rimlig fråga som Petrus ställer, hur blir det då med oss? De som hade lämnat all trygghet bakom sig, de som riskerade sina liv – skulle de bli utan? En fråga som kan följa även oss, när vi lägger ner våra liv inför Jesus, hur blir det med mig? Hur blir det med mina barn som får en annorlunda uppväxt? Hur blir det för oss? Jesus ger lärjungarna tröst för framtiden. De som är sist i dag ska bli först då och de ska ärva evigt liv.