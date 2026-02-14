Livsstil | Krönika

"Pastorn blir ett medel för att få hjälp, eller i värsta fall ett verktyg som utnyttjas för att få igenom min egen vilja", skriver Sebastian Stakset.

Sebastian Stakset:
Pastorn ska betjäna – men vi behöver också hedra våra ledare 

”En pastor kan ha flera hundra personer i sin församling, som alla känner att de har rätt att stövla fram med sina egna behov och önskemål”

Tänk dig att Jesus säger till dig att människosonen inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Hur hade du reagerat?

