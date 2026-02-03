Jag minns hur jag stod där på torget och sjöng ”Min Jesus lever”. Jag var tio år gammal och hade följt med sångarna från Pingstkyrkan ut för att evangelisera. Någon lördag då och då gjorde vi det och vi passade ofta på när de lokala grönsakshandlarna hade torghandel. Det var mycket folk ute och vårt elpiano och mikrofonen stod mitt bland squash och tomater. Jag var alltid den yngsta av sångarna och en del av mig tyckte verkligen om det. Jag hade ju lärt mig i söndagsskolan att man skulle berätta om sin tro.