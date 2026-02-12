Livsstil

Häktespastorn: I cellen är det ingen som tackar nej till en bön

Olle Jonasson om sina samtal och böner med barn som begått grova brott och om varför han inte tror på att sätta 13-åringar i fängelse

Malin Aronsson
Malin Aronsson Reporter på Livsstil och poddredaktör
Hur möter man en femtonåring som har mördat? Vad säger man till en brottsling som helst av allt vill ringa mamma? Det är frågor som Olle Jonasson brottas med i sin vardag som häktespastor med ett särskilt ansvar för ungdomar. Just nu diskuteras regeringens förslag att sänka straffbarhetsåldern till 13 år, något häktespastorn är starkt kritisk till.

