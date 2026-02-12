Livsstil
Häktespastorn: I cellen är det ingen som tackar nej till en bön
Olle Jonasson om sina samtal och böner med barn som begått grova brott och om varför han inte tror på att sätta 13-åringar i fängelse
Olle Jonasson var på plats på galan "Det räcker" på 3Arena.
Natanael Gindemo
Hur möter man en femtonåring som har mördat? Vad säger man
till en brottsling som helst av allt vill ringa mamma? Det är frågor som Olle
Jonasson brottas med i sin vardag som häktespastor med ett särskilt ansvar för
ungdomar. Just nu diskuteras regeringens
förslag att sänka straffbarhetsåldern till 13 år, något häktespastorn är starkt kritisk till.