Livsstil | Krönika
Vi kan ha olika anledningar att gömma oss under ett träd, men Jesus ser oss, han känner oss och han älskar oss.
Kareem Abo El Magd
Daniel Norrby:
Jesus ser dig just i dag under ditt fikonträd
Natanael frågar sig hur Jesus kan känna honom, eftersom det han sa talade rakt till honom. Det är så uppmuntrande.
Veckans evangelietext där Jesus möter Natanael tycker jag är fascinerande, men också lite svårtolkad. Vad menar Jesus med det han säger? För mig är det framför allt två saker som sticker ut och som blir väldigt uppmuntrande när jag läser dessa verser.