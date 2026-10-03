Livsstil | Krönika

Vi kan ha olika anledningar att gömma oss under ett träd, men Jesus ser oss, han känner oss och han älskar oss. Kareem Abo El Magd

Daniel Norrby:

Jesus ser dig just i dag under ditt fikonträd

Natanael frågar sig hur Jesus kan känna honom, eftersom det han sa talade rakt till honom. Det är så uppmuntrande.