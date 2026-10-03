Livsstil

Samuel, 25: Under brandkatastrofen förstod jag varför jag kommit dit

Samuel Malmborg lämnade tryggheten och sin inkomst för att bli volontär bland amerikanska hemlösa och missbrukare

Samuel Malmborg har skrivit boken "Förtröstan", om att lämna tryggheten och ge sig av till Los Angeles för att möta nöden där och göra något konkret.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
Publicerad
Samuel Malmborg, 25, lämnade tryggheten i Örnsköldsvik för att bli volontär bland hemlösa i Los Angeles. Han upplevde hur Gud svarade på hans fråga. Nu vill han uppmuntra fler att lyssna på Gud, och våga gå.

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