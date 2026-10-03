Livsstil
Samuel, 25: Under brandkatastrofen förstod jag varför jag kommit dit
Samuel Malmborg lämnade tryggheten och sin inkomst för att bli volontär bland amerikanska hemlösa och missbrukare
Samuel Malmborg har skrivit boken "Förtröstan", om att lämna tryggheten och ge sig av till Los Angeles för att möta nöden där och göra något konkret.
Josefin Lilja
Samuel Malmborg, 25, lämnade tryggheten i Örnsköldsvik för att bli volontär bland hemlösa i Los Angeles. Han upplevde hur Gud svarade på hans fråga. Nu vill han uppmuntra fler att lyssna på Gud, och våga gå.