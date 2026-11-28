Livsstil | Krönika

I Sverige 2026 är det väldigt få av oss som går runt med mantlar på stan. Men i kontexten för människorna i Jerusalem så betyder så breder man ut manteln som ett tecken på att man ödmjukar sig, skriver Daniel Norrby. A.C

Daniel Norrby:

Vi behöver också lägga ner våra mantlar inför Jesus

"Den här ödmjukheten inför Jesus kan vi inspireras av i våra liv i dag"