Livsstil | Krönika
I Sverige 2026 är det väldigt få av oss som går runt med mantlar på stan. Men i kontexten för människorna i Jerusalem så betyder så breder man ut manteln som ett tecken på att man ödmjukar sig, skriver Daniel Norrby.
A.C
Daniel Norrby:
Vi behöver också lägga ner våra mantlar inför Jesus
"Den här ödmjukheten inför Jesus kan vi inspireras av i våra liv i dag"
Texten vi läser på första advent är samma som vi läser under palmsöndagen. Jag tycker att det är en fantastisk text, om när Jesus rider in i Jerusalem. Bara en vecka innan han dör på korset.