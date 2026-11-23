Livsstil
Hon predikar genom cirkus – och låter Dagens reporter prova på
Dagens Malina Abrahamsson testar sina cirkusförmågor med Mie Björhag
Mie Björhag i Värnamo använder cirkuskonster för att predika och berätta bibelberättelser och låter Dagens reporter prova på att göra samma sak.
Joel Höglund
Det finns många sätt att levandegöra bibelberättelser. Mie Björhag, 43, gör det genom att trolla, jonglera och spruta eld. Dagens reporter Malina Abrahamsson åkte till Värnamo för att få prova på kristen cirkus och efter bara en timme: uppträda inför publik.