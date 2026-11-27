Livsstil
Janne Josefsson återförenades med sin vapendragare och fotograf – i kyrkan
”Jag ser upp till människor som har en tro”, säger skjutjärnsjournalisten efter kaféträffen i pingstkyrkan
Janne Josefsson och Bengt Jägerskog mindes deras gemensamma tid på SVT:s granskningsprogram ”Striptease”.
Daniel Wistrand
I Botkyrka Pingst mötte tv-journalisten Janne Josefsson sin tidigare fotograf Bengt Jägerskog för första gången på flera år. Under ett decennium jobbade kollegorna tillsammans med granskningar som skakade om Sverige.