Livsstil
”Förlåtelsen är den största gåvan jag fått av att växa upp med Jesus”
Artisten Toussaint Chiza om att försonas med sin barndom och om dagen då han fick en svensk familj
Toussaint ”Tusse” Chiza är aktuell med albumet ”It Takes a Village to Love a Child”. För Dagen berättar han om sin resa i tron och hur han försonats med sin barndom.
Jessica Gow / TT
När han var fem år flydde han från sitt hemland Kongo och som 13-åring rymde han genom ett fönster i Västerås. Nu har artisten Tusse försonats med sitt förflutna och tagit tillbaka namnet han föddes med, Toussaint Chiza. Han har också bestämt sig för att inte längre trycka undan Gud.